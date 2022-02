In ospedale dopo bypass gastrico, donna uscita dal coma | Caserta, la famiglia: "Donate il sangue"

La donna, di Santa Maria Capua Vetere, voleva dimagrire e così si è sottoposta nei mesi scorsi a un primo intervento con bypass gastrico in una clinica a L'Aquila.

Dopo che sono sorte serie di complicazioni, ha subito una seconda operazione da parte dello stesso chirurgo (il professionista ha studio a Napoli ed è già imputato per omicidio colposo al tribunale di Nola in relazione alla morte di un altro paziente operato sempre per problemi di obesità) in una struttura del Casertano. L'ultimo intervento avrebbe provocato una setticemia.

Il marito ha presentato una denuncia per lesioni gravissime. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo di reato.