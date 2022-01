Il credito su pegno cresce a dismisura in epoca Covid, a Napoli lunghe code al Monte di Pietà

Oro, argento, gioielli. Il credito su pegno cresce a dismisura. Nell'ultimo anno e mezzo a Napoli si è registrato il 30% dei contratti in più. "La miseria è nera, i soldi non ci sono e le bollette sono altissime, non ce la facciamo più" racconta a "Zona Bianca" una delle persone in coda per impegnare i ricordi di famiglia.



In fila al banco dei pegni si formano lunghe code di persone. Ci sono operai, commercianti, madri e padri che non sanno come arrivare a fine mese e per far fronte alle spese vanno al Monte di Pietà. C'è chi porta con sé i gioielli della comunione del figlio, i regali ricevuti per il fidanzamento e il matrimonio, addirittura chi impegna i braccialetti ricevuti al battesimo dalle figlie.

"Chi è in difficoltà, invece di rivolgersi a uno strozzino viene qui e impegna i suoi ricordi, meglio questo che l'altra soluzione" racconta una donna in coda al Monte di Pietà.