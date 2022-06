Gragnano, il caro prezzi mette in crisi i pastai: "Non dormiamo più"

Il

causato dal conflitto in Ucraina si sta abbattendo anche contro i pastai italiani: gli aumenti di grano e farine - che arrivano anche dall'Ucraina - stanno provocando molte preoccupazioni alle piccole e medie aziende: "Non dormiamo più - spiega a, pastaio di Gragnano, centro di riferimento per la produzione della pasta in provincia di Napoli - il sacrificio di tanti anni si vede vanificare in un contesto in cui costi sono praticamente raddoppiati".

Moccia poi prosegue: "Non riusciamo a trasferire i costi di produzione sul

. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma lavorare in perdita è una condizione che possiamo sopportare per sei mesi o un anno. Noi produciamo una pasta di alta qualità artigianale, ma se il consumatore non può pagarla si dirigerà verso prodotti più economici mettendo acome la mia e le 50 persone che lavorano qui".