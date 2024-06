Golfo di Napoli, il porto con il primato di yacht in Europa: 750 barche dai 24 ai 100 metri

Una tipologia di vacanza, quella sulle barche di lusso, che non è certamente per tutti. "Le spese si aggirano dagli 8mila ai 10mila euro al giorno - fa sapere il comandante Francesco Barone - tra carburante, costi di ormeggio e gestione della barca". Si tratterebbe di un lavoro intenso per chi fa parte dell'equipaggio di bordo e la richiesta in estate sarebbe sempre più alta. Lo spiega il capitano che dice: "Nel weekend siamo presenti in barca h24, si inizia al mattino presto per preparare la barca per l'accoglienza degli ospiti e si finisce anche a tarda notte se si cena a bordo".