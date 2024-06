Turismo, a giugno attesi 15 milioni di arrivi

"Il turismo italiano è in salute con numeri in crescita fin da inizio anno e continua a essere un pilastro imprescindibile per la nostra economia ed è per questo che è necessario proseguire nelle politiche di sostegno all'intera filiera del settore: far ripartire gli investimenti, aggiornare l'offerta per essere sempre più in linea con le esigenze di un turismo internazionale e sostenibile, sebbene condizionato dai cambiamenti climatici, promuovere la destinazione Italia sul mercato internazionale", ha detto Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti.