A Napoli fiaccolata per Fulvio Filace, il tirocinante morto nell'auto esplosa

Fotogallery - Omicidio Primavalle, in centinaia alla seconda fiaccolata per Michelle

Una fiaccolata per ricordare Fulvio Filace, il tirocinante del Cnr morto a 25 anni nell'esplosione di un'auto prototipo sulla tangenziale di Napoli, ha attraversato le strade di San Giorgio a Cremano (Napoli), la città in cui il giovane viveva con i genitori e le sorelle.

Nell'esplosione ha perso la vita anche la ricercatrice Maria Vittoria Prati. In testa al corteo i genitori Mariarosaria e Salvatore, che indossano una maglietta che ritrae il giovane e la scritta 'Verità e giustizia per Fulvio'. "Questo momento lo abbiamo voluto non solo per ricordare Fulvio come cittadino e parte di una comunità, ma per chiedere giustizia", ha detto il sindaco Giorgio Zinno prima dell'inizio della fiaccolata.