Napoli, ambulanze e auto in coda davanti all'ospedale Cotugno

"Vi prego, fate tutti un lockdown personale per tutelare voi stessi e gli altri. Stiamo facendo l'impossibile assistendo i malati fin dentro le auto e le ambulanze in fila, il personale sta facendo sforzi sovrumani, ma siamo al limite. Chiamate prima i medici di medicina generale prima di venire. Aiutateci". E' l'accorato appello lanciato dall direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, nella quale è compreso il Cotugno, Maurizio Di Mauro. Diverse ambulanze e auto sono state immortalate in coda davanti al Cotugno.