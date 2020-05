I commercianti consegnano le chiavi come simbolo della protesta: "Zero aiuti dal governo, non vogliamo morire"

La protesta si muove compatta ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, dove i commercianti hanno protestato consegnando le chiavi in una cesta al commissario prefettizio Silvana D'Agostino. "Siamo stanchi di subire ingiustizie e di non essere ascoltati dal governo centrale e dal governo regionale, siamo sull'orlo del fallimento, non abbiamo ricevuto alcun aiuto, non vogliamo morire", affermano al sito "Ottopagine" i piccoli imprenditori scesi in piazza. I promotori della manifestazione sono Associazioni commercianti di Ariano Irpino, Aca, Ancecom, Confcommercio, CcnCentro Storico, Irpiniacom, Uca.