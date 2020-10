Conte e Azzolina visitano una scuola "vandalizzata" nel Casertano

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, hanno fatto visita agli studenti e agli insegnanti della scuola media "Felice Gesuè" a San Felice a Cancello (Caserta). "Se avete dei sogni per il vostro futuro, con lo studio e l'impegno potete realizzarli. Tutto può essere alla vostra portata. Buono studio", così il premier ha salutato i ragazzi. Nei mesi scorsi la scuola era stata vittima di raid vandalici e furti, e ora è diventata la destinataria di alcuni fondi per l'acquisto di tablet da utilizzare per la didattica a distanza.