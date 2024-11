Chi è Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore che amava l'ambiente

Nel 2009 si fece promotore della proposta di inclusione della dieta mediterranea tra i Patrimoni orali e immateriali dell'umanità; proposta che fu accolta dall'Unesco il 16 novembre 2010, a Nairobi. Vassallo ha poi fondato anche il "Centro studi per la Dieta Mediterranea". Su tutto era noto per il suo passato di pescatore e per l'amore per il mare e la terra, che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre guidato. Ambientalista, amato dai suoi concittadini, viene ricordato anche per le sue ordinanze singolari. Nel gennaio 2010 ne firmò una che prevedeva una multa fino a mille euro per chi veniva sorpreso a gettare a terra cenere e mozziconi di sigarette. Fu ucciso il 5 settembre del 2010, pochi giorni prima di compiere 57 anni, quattordici anni dopo i primi arresti per il suo omicidio.