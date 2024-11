Salerno, quattro arresti per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo

"Rimaniamo in attesa di conoscere una verità giudiziaria - dice il sindaco di Pollica Stefano Pisani, commentando la notizia degli arresti per l'omicidio di 24 anni fa -, siamo molto felici del lavoro di approfondimento che la Procura di Salerno ha voluto fare in questi lunghi anni e soprattutto nell’ultimo periodo. Finalmente avremo modo di approfondire un pezzo degli interrogativi che ci siamo posti nel tempo e che non avevano avuto ancora risposta. Quindi continuiamo ad avere fiducia nella magistratura, ma devo dire che i provvedimenti di custodia cautelare di cui leggiamo in questi momenti ci fanno ben sperare".