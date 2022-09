02 settembre 2022 12:49

Caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli

Un centinaio di aderenti al movimento disoccupati "7 novembre" della "167" ha inscenato una manifestazione contro il "caro energia" bruciando le ultime fatture per le forniture di elettricità e gas dinanzi agli uffici della posta centrale in piazza Matteotti a Napoli. "Siamo stanchi delle promesse. Da anni attendiamo un lavoro ed oggi non possiamo pagare queste cifre che sono triplicate", hanno urlato i manifestanti mostrando le bollette.