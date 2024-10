Uccide la moglie davanti ai figli a Caserta, i parenti: "Ha la depressione"

Lulzim Toci avrebbe ucciso la moglie Eleonor intorno alle 5 del mattino e, subito dopo, si sarebbe presentato a casa della cognata per chiederle di essere accompagnato in ospedale. La donna si è insospettita per la strana richiesta e ha quindi deciso di videochiamare i bambini per accertarsi che tutti stessero bene. Durante la conversazione i nipoti le hanno però mostrato il corpo della madre, dicendole: "Papà ha ucciso mamma". La zia ha così allertato i carabinieri. Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto, hanno trovato il 30enne che vagava vicino all'abitazione, l'hanno fermato e portato in caserma.