Fede, gip convalida arresto ma no misura cautelare: torna ai domiciliari

Il gip di Napoli, Fabio Provvisier, ha convalidato l'arresto per evasione dalla detenzione domiciliare nei confronti di Emilio Fede, ma non ha emesso nei suoi confronti alcuna misura cautelare. Il giudice ha disposto l'invio degli atti a Milano per competenza territoriale. Il giornalista tornerà a scontare la condanna in regime di detenzione domiciliare nella sua residenza alle porte di Milano.