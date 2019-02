False mail da Sergio Zavoli per avere un accredito a Sanremo: denunciato 43enne napoletano

Un 43enne di Napoli è stato denunciato dalla polizia postale per il reato di sostituzione di persona. Per poter essere presente al festival di Sanremo, aveva creato il falso dominio senato.eu e inviato all'ufficio stampa della Rai la richiesta di accredito spacciandosi per l'addetto stampa del senatore Sergio Zavoli, presidente Rai negli anni Ottanta.

A far scattare le indagini è stata una denuncia partita proprio dai vertici Rai, insospettiti dallo scambio di corrispondenza: la richiesta di accredito per il 43enne sembrava infatti provenire direttamente da Zavoli, che attraverso lo strano indirizzo di posta elettronica sergio.zavoli@senato.eu domandava l'accesso al festival per il suo "pupillo" e capo ufficio stampa.



Al termine delle indagini della polizia postale, la Procura di Roma ha ordinato una perquisizione nell'abitazione del 43enne napoletano, a casa del quale gli agenti hanno sequestrato diversi computer e 7 hard disk. Dall'analisi dei supporti informatici è emerso che l'uomo aveva registrato il dominio senato.eu associandovi, oltre a quello di Zavoli, anche altri falsi account di posta elettronica di figure istituzionali, tra le quali quella del presidente emerito Giorgio Napolitano e del senatore Domenico Auricchio.



Poiché non è escluso che l'uomo abbia usato il dominio e le false mail per altri episodi, è stato così emesso un provvedimento di sequestro del dominio senato.eu e del contenuto di tutte e sei le caselle di posta elettronica associate.