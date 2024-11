Sala Consilina (Salerno), falegname ucciso a sprangate: sospetto portato in caserma

Un operaio incensurato è stato portato in caserma per essere ascoltato in merito all'omicidio di Arturo Panico, 71 anni, il falegname ucciso a sprangate tre giorni fa a Ponticelli, Napoli. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo di Napoli. Secondo gli inquirenti, il delitto sarebbe legato a un debito non saldato. Inizialmente era stata diffusa la notizia che l'operaio era stato arrestato ma al momento non risultano essere state emesse ordinanze nei suoi confronti.