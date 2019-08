Esplode serbatoio Gpl in una villetta nel Napoletano, due feriti

Due persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, a causa dell'esplosione di un serbatoio di Gpl avvenuta in una villetta in località Lago Patria di Giugliano in Campania, nel Napoletano. Una perdita avrebbe saturato di gas l'abitazione, mentre lo scoppio sarebbe stato innescato da una sigaretta. Il boato si è sentito da grande distanza.