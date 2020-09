Donna morta nel pozzo, l'assassino era libero in attesa di detenzione alternativa

Donna trovata morta in un pozzo: era scomparsa a luglio Luana Rainone Ansa 1 di 4 Luana Rainone Ansa 2 di 4 Luana Rainone Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nicola del Sorbo, bracciante agricolo di 34 anni, ha confessato l'omicidio di Luana Rainone, indicando ai carabinieri il luogo dove avrebbe abbandonato il cadavere. Del Sorbo non era nuovo ai problemi con la giustizia: l'uomo era stato condannato due volte per violenza privata e lesioni. Avrebbe dovuto essere in carcere, ma come spiega il suo avvocato Luigi Senatore, "lo aveva evitato grazie a un'istanza per la detenzione alternativa".