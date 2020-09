Campania, una donna trovata morta in un pozzo: sarebbe stata accoltellata

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto all'alba tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri in un pozzo, avvolto in una coperta. La vittima sarebbe stata accoltellata. I militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno un sospettato per il quale potrebbe scattare un provvedimento di fermo d'indiziato di delitto.