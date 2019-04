Disabile morta in casa da settimane nel Napoletano

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una disabile di 52 anni è stato trovato in un appartamento dai carabinieri a Casalnuovo (Napoli). I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni giunte dai vicini di casa che riferivano di cattivi odori provenienti dall'abitazione della donna, che viveva insieme con la madre. La 52enne sarebbe deceduta verosimilmente da diverse settimane. Ad un primo esame non si notano segni di violenza.