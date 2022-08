Covid, nave militare greca in quarantena nel golfo di Napoli: morta 19enne

Una nave militare greca, la "Kanaris", poco distante dalla costa di Napoli, è finita in quarantena dopo la morte di una militare di 19 anni, positiva al Covid dopo due tamponi.

Pare che abbia sviluppato a bordo i primi sintomi. È stata portata all'Ospedale del Mare ed è deceduta la scorsa notte. Ci sono anche altri due militari con sintomi, dei quali si attende l'esito dei tamponi a breve, che sono stati trasportati all'ospedale Cotugno. Da quanto risulta non sarebbero in condizioni gravi o in pericolo di vita.