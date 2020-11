Covid, l'annuncio di de Magistris: "Adotterò provvedimenti clamorosi"

ansa

Luigi de Magistris adotterà, insieme alla Giunta comunale, "provvedimenti clamorosi per far capire al governo che c'è una questione Campania molto seria. C'è un giallo Campania". Lo ha annunciato lo stesso sindaco di Napoli, aggiungendo: "Non possiamo rimanere inerti di fronte a questo atteggiamento pilatesco. La situazione è drammatica e ancora non è stata sciolta la riserva. Non vorrei che si intervenisse in ritardo".