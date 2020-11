Covid, la Campania prepara zone rosse e limitazione per i negozi

Napoli, ospedale Cotugno "assaltato": coda di auto, pre-triage fatto in strada Ansa 1 di 24 Ansa 2 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 10 di 24 Ansa 11 di 24 Ansa 12 di 24 Ansa 13 di 24 Ansa 14 di 24 Ansa 15 di 24 Ansa 16 di 24 Ansa 17 di 24 Ansa 18 di 24 Ansa 19 di 24 Ansa 20 di 24 Ansa 21 di 24 Ansa 22 di 24 Ansa 23 di 24 Ansa 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci Prosegue la situazione critica all'ospedale Cotugno di Napoli per l'emergenza Covid: decine di auto si incolonnano nei pressi del pronto soccorso e le persone a bordo vengono assistite in strada dove viene eseguito un pre-triage prima dell'ingresso nella struttura.

Zone rosse nelle città campane con un alto numero di contagi da coronavirus e misure per la limitazione di attività commerciali non essenziali. Lo annuncia l'Unità di crisi regionale della Campania, sottolineando che "nelle zone con un livello alto di contagi è indispensabile una drastica riduzione della mobilità". La nuova serie di restrizioni è in sintonia con quanto attuato in altre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto e Friuli).