Cardarelli, disposto il sequestro del cadavere trovato in bagno | L'autore del video: "Volevo salvarlo"

Gli investigatori della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e del commissariato Arenella, anche in presenza di una denuncia presentata dai familiari della vittima, hanno acquisito documentazione clinica nel Pronto soccorso e anche il video - diventato virale - che ritrae l'uomo a terra, ormai esanime. Acquisite anche le testimonianze delle persone presenti e agli atti sono finite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che potrebbero consentire di chiarire la vicenda in ogni suo particolare e anche di individuare colui ha girato le immagini.

L'autore del video: "Volevo salvarlo" - "Quel video e anche altri li ho girati e anche messi su Facebook per far capire che lì ci trattano come appestati, anziani abbandonati e lasciati soli, come è successo a quel vecchio morto in bagno, che era vivo quando sono entrato". A parlare con l'Ansa è l'autore del video, Rosario La Monica, un 30enne. L'uomo ha raccontato che la vittima "era in stanza con me, non usciva dal bagno e quindi sono entrato. Non riusciva a respirare perché aveva il Covid. Gli ho buttato dell'acqua in faccia e poi ho chiesto aiuto, ma nessuno mi dava retta. Sono arrivati dopo mezz'ora ed era già morto. Non riesco a sopportarlo".