Covid, in Campania vietati tutti i cortei, anche quelli funebri

L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, vieta tutti i cortei, anche quelli funebri. Nel documento si legge che "sono da vietare le forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connessi ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo e comunque non in forma statica e con postazioni fisse".