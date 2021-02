Covid, in Campania un caso su quattro è positivo a variante inglese

Ansa

"La percentuale di incidenza della cosiddetta variante inglese in Campania, in media con quella nazionale, è attestata al 25%. Un caso su quattro". Lo riporta una nota dell'Unità di crisi della Regione. "E' questa la principale motivazione per mantenere altissima la guardia e per cui si richiede un lavoro ancora più intenso di controllo sui territori e sui contatti diretti dei positivi con variante inglese", aggiunge la nota.