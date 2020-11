Covid, de Magistris: "Campania zona gialla? I conti non tornano"

ansa

"I conti non tornano". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta la decisione del governo di inserire la Campania nella fascia gialla (di minor rischio da contagio Covid). "Gli ospedali a Napoli, e in tutta la Campania, sono al collasso. Ambulanze utilizzate come letti di reparto. La situazione è drammatica. Siamo sconcertati e preoccupati. Abbiamo il diritto di capire e di ricevere dal governo informazioni precise", aggiunge.