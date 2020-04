Coronavirus, sindaco chiede il rispetto della distanza: aggredito

Alfonso Golia, il sindaco di Aversa, in provincia di Caserta, è stato aggredito per aver chiesto ad alcuni cittadini in fila all'esterno di una banca di rispettare le distanze di sicurezza, come previsto dalle misure per contenere i contagi da coronavirus. Per evitare il peggio è intervenuta una guardia giurata, ma l'aggressore è fuggito.