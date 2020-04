Coronavirus, nonna Antonietta cuce e dona mascherine: “Già realizzate più di 10mila”

"Il mio lavoro è per gli ospedali, gli infermieri, tutte le persone che vanno a lavoro". Sono le parole di nonna Antonietta, 90 anni, che nella sua casa in provincia di Napoli cuce, insieme all'aiuto della figlia, mascherine in tessuto al solo fine di donarle. In collegamento con "Pomeriggio Cinque" l'anziana fa sapere: "Già ne sono state realizzate oltre 10mila".

Instancabile, nonna Antonietta ha inviato un video a "Pomeriggio Cinque" proprio per far conoscere la sua iniziativa sottolineando che regala i dispositivi protettivi, da lei creati a seguito dell'emergenza coronavirus, a tutti coloro che "ne hanno bisogno".