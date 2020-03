Coronavirus, in quarantena altri quattro Comuni campani 

E' scattata la quarantena per altri quattro Comuni campani: si tratta di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana, tutti nel Salernitano. E' quanto si legge nell'ordinanza n.18 pubblicata sul sito della Regione Campania. Come già verificatosi per Ariano Irpino, disposto il divieto di entrata ed uscita. Il provvedimento è scattato visto l'aumento dei contagi da coronavirus verificatosi in questi Comuni e i rischi persistenti nella zona.