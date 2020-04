Coronavirus, il sindaco di Capri vieta l’ingresso ai proprietari delle seconde case: “Verranno mandati indietro”

Quest’anno i proprietari delle seconde case di Capri dovranno rinunciare alle loro vacanze. A “Pomeriggio Cinque” il sindaco dell’isola spiega le nuove norme per controllare gli accessi all’isola. Oltre ai controlli alla partenza, chi si recherà con il traghetto a Capri subirà una seconda ispezione all’arrivo: se non avrà motivazioni valide per restare sarà rimbarco e rimandato a Napoli. “L’isola difende sé stessa: ci saranno controlli seri e massicci. Chiunque voglia venire qui, deve anche mandare un’email al Comune. Vediamo che motivi hanno di partire proprio in questo periodo”, puntualizza il sindaco.