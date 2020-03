Coronavirus,  il Policlinico fantasma di Caserta: "In questo momento sarebbe servito"

Mentre in diverse città d'Italia si fronteggia l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus con la realizzazione di ospedali in tempi rapidissimi, a Caserta, dopo 16 anni, si attende ancora l'apertura del Policlinico: è quanto mostrato da Luca Abete a "Striscia la Notizia".

L'inviato del tg satirico ha contattato il rettore dell'Università degli Studi della Campania per avere qualche aggiornamento sulla situazione: "C'è necessita di avere il via alla ripresa dei lavori, non abbiamo bisogno di ricevere nessun finanziamento - spiega il rettore, che aggiunge -. In questo momento di particolare emergenza sarebbe stata un'opera straordinaria che avrebbe dato una grossa mano"