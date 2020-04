Coronavirus, folla a corteo funebre: multe per sindaci e consigliere

Sanzioni amministrative per aver violato le norme anticontagio sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al consigliere regionale Pasquale Sommese per aver partecipato al corteo funebre per il primo cittadino di Saviano Carmine Sommese, morto a 66 anni per coronavirus. Dopo che centinaia di persone sabato sono scese per strada per le esequie, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto la quarantena per il Comune.