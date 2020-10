Covid, De Luca: "Oltre 700 nuovi positivi in Campania, il 90-95% è asintomatico"

Ci sono molti soggetti asintomatici, "il 90-95%", tra gli oltre 700 positivi al coronavirus "che si registreranno anche oggi in Campania ". Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, anticipando l'alto numero di nuovi contagi che verrà annunciato in giornata. "Queste persone vanno collocate in isolamento domiciliare e non in ospedale. Però se si alza l'età media dei contagiati dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori", ha aggiunto.

In fila dalle prime luci dall'alba per sottoporsi al tampone: ci sono persone che arrivano anche alle 5 e verificare se hanno contratto o meno il covid-19, davanti ai laboratori del Frullone, struttura dell'Asl Napoli 1 in prima linea in questo periodo. Il laboratorio apre alle 9; in questo lasso di tempo si crea una coda di auto che spesso intralcia anche l'ingresso dei dipendenti nella struttura della Asl. In molti casi si tratta di persone che, non avendo avvertito come dovuto il medico di base, non sono inserite nella piattaforma informatica regionale e si presentano direttamente al distretto del Frullone per sottoporsi al test.

"Chiusura? Si prenderanno misure necessarie" "Si prenderanno tutte le decisioni necessarie, non le decisioni più comode. Quelle più necessarie per tutelare la sicurezza delle nostre famiglie", ha aggiunto De Luca, rispondendo ai cronisti in merito alla possibiltà di chiedere al governo la chiusura dei confini della Regione. "Dipende dal contagio e dall'evoluzione del contagio - ha detto - per adesso abbiamo una situazione che mi pare sotto controllo".

Quasi 600 nuovi casi in Veneto Un'altra giornata nera per l'emergenza coronavirus in Veneto, dove si sono registrati 595 contagi in più rispetto a giovedì. Il dato degli infetti dall'inizio dell'epidemia ha superato ampiamente la quota psicologica dei 30mila (precisamente 30.504) con aumenti soprattutto nelle province di Venezia (+131) e Treviso (+120). Si contano inoltre tre decessi, per un totale di 2.209. Crescita contenuta dei ricoveri (+7) e delle terapie intensive (+1).

Picco di casi in Umbria Con 151 nuovi casi di coronavirus registrati nell'ultimo giorno l'Umbria ha toccato il livello più alto mai raggiunto dall'inizio della pandemia. Frutto di 2.645 tamponi analizzati in 24 ore, anche in questo caso un record assoluto. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid, Antonio Onnis, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Parlando di una curva in crescita, ha sottolineato che il dato "allarma".