Coronavirus, De Luca: "No zone, meglio misure uguali per tutti"

Italy Photo Press

La divisione dell'Italia in zone ha "creato problemi del tutto prevedibili". E' l'opinione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che si dice "convinto della necessità di misure nazionali unitarie, anche più rigorose, per una azione più efficace di contrasto" al coronavirus. E per quanto riguarda la Campania "dobbiamo considerarci la realtà più esposta, e dobbiamo adottare prima di altri, e con più rigore, le misure necessarie".