Coronavirus: Campania resta zona arancione, stop agli alcolici dalle 11

Ansa

La Campania rimane in zona arancione. Nell'ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal presidente Vincenzo De Luca, saranno previste - riferisce l'Unità di Crisi - misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Scatterà, si precisa, il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.