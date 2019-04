Circumvesuviana, la Procura fa ricorso: la vittima ha reagito con un morso

C'è stata esplicita violenza e anche un'esplicita reazione: su questi 2 punti si fonda il ricorso in Cassazione, presentato dalla Procura di Napoli, contro la decisione del Tribunale del Riesame che nelle scorse settimane ha scarcerato i tre giovani di San Giorgio a Cremano accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 24enne. Per il gup la versione della vittima non "è attendibile", ma per i pm avrebbe tentato di difendersi con un morso.