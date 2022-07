"Che fate? Che fate? È il diavolo", a Napoli una suora contro il bacio tra due modelle

Quando l'anziana suora vede le due modelle scambiarsi un bacio, non riesce più a trattenersi e si scaglia contro le giovani.

"Che fate? Che fate? È il diavolo!", inveisce la religiosa scandalizzata cercando di dividerle. Succede durante un servizio fotografico in un vicolo ai Quartieri spagnoli, a Napoli. "Stiamo lavorando", si giustifica un operatore del set. Poco convinta, la suora si arrende e va via non prima di farsi il segno della croce e ripetere un "Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!".