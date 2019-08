L'omaggio del paese natale 11 agosto 2019 12:31 Cc ucciso, Somma Vesuviana vuole una via per Mario Cerciello Rega | Il sindaco lancia un sondaggio online Lʼomaggio al vicebrigadiere ucciso a coltellate a Roma arriva dal suo paese natale. Dopo il primo ok dalla commissione Toponomastica, si attende il via libera della prefettura

E' arrivato il parere positivo della commissione Toponomastica del Comune di Somma Vesuviana (Napoli) alla proposta del sindaco Salvatore Di Sarno di intitolare una via nella sua città natale a Mario Cerciello Rega, il carabiniere campano ucciso a coltellate a Roma. "Tanti cittadini mi hanno chiesto di dare un segno tangibile che Mario Cerciello Rega non sarebbe stato dimenticato", aveva annunciato il primo cittadino via Facebook pochi giorni dopo il funerale del militare. Così con l'ok della commissione, è stato iniziato l'iter per l'intitolazione con la richiesta presentata alla prefettura. "Procederemo presto", la rassicurazione di Di Sarno, che lancia un sondaggio online tra i suoi cittadini.

Il sondaggio del sindacoUna volta comunicata su Facebook la sua idea per mantenere alta la memoria di Mario Cerciello Rega, suo concittadino, il sindaco Di Sarno ha aperto una sorta di consultazione online. "Abbiamo pensato fosse giusto intitolargli una strada della sua città per rendergli onore per sempre", è l'obiettivo dichiarato.



E i cittadini di Somma Vesuviana così hanno dato la loro preferenza. "Intitoliamo a lui la via dov'è nato", è stata una proposta. "Potremmo dedicare il nuovo parco che verrà costruito", un'altra, poco apprezzata però da chi immagina le lungaggini per la realizzazione dello spazio verde pubblico.