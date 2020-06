Caso Consip, Sezione Disciplinare Csm assolve John Woodcock

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto il procuratore aggiunto di Napoli, John Woodcock, per il procedimento legato alle dichiarazioni pubblicate dal quotidiano la Repubblica in merito al caso Consip. Il collegio, presieduta dal consigliere Stefano Cavanna, in sede di riesame dopo il rinvio delle sezione unite della Cassazione, ha assolto Woodcock "per essere risultato il fatto di scarsa rilevanza".