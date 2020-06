Caserta, sindacati: rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in questi giorni al centro di polemiche riguardanti una inchiesta su presunti pestaggi avvenuti il 6 aprile, sarebbe in atto una rivolta dei detenuti. Secondo fonti sindacali, la sommossa è scoppiata nel reparto Danubio. Venerdì, nell'infermeria dell'istituto, sei agenti sono stati aggrediti da detenuti extracomunitari.

I reclusi, portati in infermieria in seguito a un rogo da loro stessi appiccato nella propria cella, si sono scagliati addosso ai poliziotti mettendo a soqquadro sia la sezione che l'intero corridoio. Tre agenti sono finiti in ospedale per le ferite riportate: uno lamenta un trauma cranico provocato da un colpo di sgabello. Sono stati infine denunciati all'autorità giudiziaria, e della vicenda è stato informato il provveditore regionale.

​"Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni e dalla politica", afferma l'assistente capo della penitenziaria, Gaetano Napoleone. In una nota congiunta, i sindacati delle polizia penitenziaria, in particolare l'Uspp, l'Osapp, il Sinappe, Cisl, Uil e Cnpp, affermano che "il personale è stanco di subire aggressioni, per poi venire anche inquisito per tortura. I torturati siamo noi della polizia", dicono, riferendosi all'indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha indagato 57 agenti della penitenziaria per i reati di tortura e abuso di potere, in relazione ai presunti pestaggi dei detenuti avvenuti nel carcere il 6 aprile, durante l'emergenza coronavirus. I sindacati hanno proclamato l'astensione delle mensa, e hanno indetto una manifestazione fuori dal carcere per il 19 giugno per dire «giù le mani dalla polizia penitenziaria".