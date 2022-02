Caserta, sequestrati beni per 9 mln euro a imprenditori vicini a Casalesi

La Dia di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti di due imprenditori edili del Casertano ritenuti vicini al clan dei Casalesi.

Sono state sequestrate disponibilità finanziarie suddivise in fondi di investimento, azioni, conti correnti e quote per un valore complessivo di quasi 9 milioni di euro. Le inchieste avevano portato all'arresto nel 2006 e nel 2020 di uno dei due imprenditori ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione camorristica.