Caserta, rapina in casa: coniugi picchiati, tre arresti

Due coniugi sono stati aggrediti e rapinati in casa durante la notte, mentre dormivano. E' accaduto a Francolise (Caserta). Le vittime hanno riportato contusioni al volto, giudicate guaribili dai sanitari rispettivamente in 5 e 2 giorni. I malviventi si sono dati alla fuga ma sono stati poi bloccati e arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. Sono finiti in manette per tentata rapina, lesioni e violazione di domicilio in concorso.