Caserta, litiga con l'ex e lo accoltella: arrestata 

Una 24enne è stata arresta per tentato omicidio per aver, al culmine di una lite, accoltellato l'ex convivente. La donna lo ha colpito al collo, procurandogli profonde ferite in prossimità della carotide, e alla mano, con la quale aveva cercato di ripararsi dai colpi. E' accaduto a Caserta. Già a febbraio la 24enne era stata arrestata per un identico episodio in cui aveva ferito l'uomo con un coltello.