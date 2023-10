Caserta, ladro tenta la fuga e cade dal quinto piano: morto

Si trattava probabilmente di un ladro intento a scappare dopo essersi introdotto in un appartamento per rubare. A chiamare la polizia alcuni residenti. A quanto emerso sembrerebbe che il ladro fosse con un complice che peò sarebbe riuscito a dileguarsi.

I due pare fossero all'interno di un appartamento quando sono stati disturbati o scoperti decidendo di darsi alla fuga, forse dal balcone; e sarebbe in quella circostanza che il ladro ha perso l'equilibrio cadendo per oltre dieci metri. Nello stabile teatro del fatto vive anche l'ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, ma in una scala diversa da quella "visitata" dai ladri di appartamento.