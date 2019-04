Caserta, investe e uccide un migrante: si ferma ma rischia il linciaggio

Attimi di paura per un automobilista che, a Castel Volturno (Caserta), ha investito e ucciso un migrante, rischiando di venire linciato dopo essersi fermato per chiamare aiuto. L'uomo è stato circondato minacciosamente da una folla di extracomunitari e tratto in salvo da polizia e carabinieri, che lo hanno denunciato per omicidio stradale. La vittima è un ghanese di 61 anni, in bici all'esterno del centro per migranti della Caritas Fernandes.