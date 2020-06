Caserta, deviano la processione sotto casa di un boss: arrestati

I carabinieri di Caserta hanno arrestato sette persone che gestivano lo spaccio di droga per conto del clan camorristico Belforte. Le persone finite in manette erano così potenti sul territorio da far deviare una processione religiosa per far passare la Madonna sotto la casa di famiglia. L'accusa è di associazione di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. Gli indagati fanno parte o gravitano attorno alla famiglia Della Ventura.