Carceri, 30 cellulari trovati a Napoli nel reparto dei boss

La notizia è stata resa nota dall'Osapp. Per il vice segretario regionale Luigi Castaldo, "il fenomeno dei cellulari in carcere deve essere contrastato con specifici mezzi, da mettere in campo per garantire maggior sicurezza per tutti. Basterebbe l'utilizzo di jammer inibitori di segnale e, ovviamente, più personale di polizia penitenziaria addetto ai controlli sia esterni che interni, per bloccarlo".

"Nonostante la normativa, che punisce questa fattispecie di reato, - commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario dell'Uspp - continuano a susseguirsi le attività di rinvenimento di cellulari e droga all'interno delle carceri, attraverso l'uso di stratagemmi sempre più raffinati come nel caso di Secondigliano. Ciononostante vengono comunque individuati il nostro plauso va al comando di polizia penitenziaria", concludono i due sindacalisti.

