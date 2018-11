Un topo che corre nei corridoi nell'ospedale Capilupi di Capri, facendo slalom tra gli ambulatori di radiologia, cardiologia e nelle stanze riservate ai medici in servizio, con due infermieri che lo rincorrono muniti di scope per farlo uscire dalla struttura. Non è una gag, ma un video ripreso la scorsa settimana e la sua diffusione online fa esplodere la polemica. Non sarebbe, infatti, la prima volta che simili episodi accadono al Capilupi.