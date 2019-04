“Striscia la Notizia” torna sulla questione delle esenzioni sanitarie. Questa volta va a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove le persone sono in coda all'Asl anche dalle quattro del mattino e chiedono aiuto proprio al tg satirico di Canale 5. C’è chi afferma di essere andato allo sportello più volte, chi è arrivato ore prima dell’apertura e ha un numero altissimo, chi non può lasciare a casa i parenti e quindi ogni volta rinuncia all'attesa.



Gli uffici sono aperti solo per tre ore, ma sembra non esserci una soluzione: “Il personale è scarso”, spiega la direttrice sanitaria dell’Asl, intervistata dalla trasmissione. Inoltre spiega la responsabile: "Abbiamo avuto anche molti casi di finte richieste. E' necessario, di volta in volta, un accurato controllo”.